В России начался самый «нерабочий» месяц за пять лет

Месяц январь станет самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России, поскольку более половины его дней будут выходными и праздничными. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов, ранее информировал ТАСС, что в январе 2026 года россияне будут трудиться всего 15 дней, а остальное время отведено под отдых.

В предыдущие годы (2023-2025) в январе было по 17 рабочих дней и 14 выходных, в 2022 году – 16 и 15 соответственно. Лишь в 2021 году наблюдалась сопоставимая ситуация с 15 рабочими и 16 выходными днями. Это связано с продолжительными новогодними каникулами, завершающимися в 2026 году 11 января. Первый рабочий день выпадает на 12 января, после чего последуют три полноценные пятидневные рабочие недели.

При этом, «короткий» январь не повлияет на общее соотношение рабочих и нерабочих дней в году. Как и в 2025 году, в календаре 2026 года запланировано 118 выходных и праздничных дней и 247 рабочих. В частности, несмотря на длительные новогодние праздники, майские выходные в 2026 году будут укорочены (1-3 и 9-11 мая).

