Россиянам назвали способы восстановиться после застолья

Врач-терапевт Олег Морунов поделился рекомендациями по безопасному восстановлению организма после праздничного застолья. Ключевыми принципами являются «щадящее питание», умеренные физические нагрузки и восстановление водного баланса. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости

Для восстановления водного баланса рекомендуется употреблять чистую теплую воду небольшими глотками. Альтернативой могут стать несладкие компоты из сухофруктов или отвар шиповника.

Морунов также подчеркнул важность «щадящего питания». После праздничных дней следует воздержаться от употребления жареной, острой и копченой пищи.

«Основу рациона должны составлять овсяная и рисовая каши на воде, овощи и фрукты в умеренном количестве, нежирный кефир и творог», — добавил врач.

