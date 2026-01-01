В российском регионе обломки БПЛА повредили два дома

В ночь с 31 декабря на 1 января атака украинских беспилотников привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона через свой Telegram-канал.

Обломки сбитых БПЛА вызвали разрушения крыш и выбили стекла в жилых домах. К счастью, в результате этих действий никто не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.

В течение 31 декабря, с 08:00 до 23:00 по московскому времени, российские средства ПВО отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 53 украинских беспилотника над различными регионами РФ. Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над территорией Брянской области.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки.

Ранее мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.