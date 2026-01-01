Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В российском регионе обломки БПЛА повредили два дома

В Краснодарском крае обломки дронов повредили два частных дома
Evgeniy Maloletka/AP

В ночь с 31 декабря на 1 января атака украинских беспилотников привела к повреждениям двух частных домов в станице Северской Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона через свой Telegram-канал.

Обломки сбитых БПЛА вызвали разрушения крыш и выбили стекла в жилых домах. К счастью, в результате этих действий никто не пострадал. На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы.

В течение 31 декабря, с 08:00 до 23:00 по московскому времени, российские средства ПВО отразили массированную атаку, уничтожив в общей сложности 53 украинских беспилотника над различными регионами РФ. Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над территорией Брянской области.

Вечером 30 декабря губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал 57-летний мужчина. У него диагностировали осколочные ранения спины и руки.

Ранее мальчик и девочка пострадали от взрыва в Подмосковье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543619_rnd_1",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+