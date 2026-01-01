Размер шрифта
Новости. Общество

Психолог рассказала, как организовать досуг ребенка в каникулы

РИА Новости: психолог посоветовала дать ребенку расслабиться на каникулах
Evgeniia Primavera/Shutterstock/FOTODOM

Детский психолог Ольга Симич, работающая в отделении медицинской реабилитации Российской детской клинической больницы Минздрава России, рассказала и о важности правильной организации новогодних каникул для ребенка. В интервью РИА Новости она отметила, что на каникулах необходимо предоставить ребенку возможность отдохнуть, но при этом в умеренных дозах наполнить его дни интересными занятиями.

«На каникулах можно немного расслабиться, позволить ребенку ложиться и вставать немного позже, чем обычно, но отклонение не должно превышать одного часа. Помните, что для легковозбудимых и чувствительных детей лучше сохранять привычный режим», — подчеркнула Симич.

Она отметила, что соблюдение режима важно не только для здорового сна, но и для общего эмоционального состояния ребенка. Резкие изменения в распорядке дня могут привести к переменам настроения, раздражительности или даже агрессии.

Психолог подчеркнула, что необходимо учитывать мнение ребенка при планировании праздничных мероприятий. Это позволит ему почувствовать свою значимость и понять, что от его участия зависит, каким будет этот период для всей семьи.

Симич также отметила, что определенные трудности с организацией досуга могут возникнуть, если ребенок предпочитает проводить большую часть времени за компьютером.

Ранее в России начался самый «нерабочий» месяц за пять лет.

