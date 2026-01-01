Суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метрополитена

Мужчина, по невнимательности упавший в метро Москвы на пути, заплатит за ущерб

Пассажир, который из-за собственной невнимательности упал на пути в московском метро, должен по решению суда выплатить компенсацию за остановку поездов. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

24 ноября 2024 года пассажир спустился на главный путь станции метро, что нарушило нормальную работу метрополитена. В результате этого движение поездов остановилось на на 11 минут, что принесло метрополитену убытки в форме упущенной выгоды.

Пассажир свою вину признал. По его словам, он упал на пути по собственной невнимательности. Мужчина попросил суд снизить размер взыскиваемой суммы. Суд с учетом всех обстоятельств дела уменьшил подлежащую взысканию сумму и частично удовлетворил иск московского метрополитена о возмещении убытков.

Сумма иска при этом не уточнялась.

19 ноября сообщалось, что пожилая женщина выжила после падения на рельсы на станции метро «Полежаевская» в Москве.

Ранее в Петербурге девятилетний школьник упал на рельсы в метро.