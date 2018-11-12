В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).

«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 120 километров в 82 км к северо-западу от населенного пункта Тернате», — говорится в сообщении.

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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что в Индии произошло землетрясение магнитудой 5,2.