ФБР отпустило российского журналиста Малькевича
Журналист Александр Малькевич, ранее задержанный в аэропорту Вашингтона, покинул территорию США, передает ФАН.
Он сообщил, что задержание произошло, когда он планировал вылететь в Париж.
В Париже он посетит мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.
Реклама
Ранее Малькевич рассказал подробности задержания в аэропорту Вашингтона. Малькевич пояснил, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.
Ранее посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп из-за сообщений о задержании российского журналиста Александра Малькевича.