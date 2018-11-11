ФБР отпустило российского журналиста Малькевича

<img src="//img.gazeta.ru/files3/523/12054523/RIAN_5634315.HR-pic905-895x505-20614.jpg">

Журналист Александр Малькевич, ранее задержанный в аэропорту Вашингтона, покинул территорию США, передает ФАН.

Он сообщил, что задержание произошло, когда он планировал вылететь в Париж.

В Париже он посетит мероприятия, приуроченные к окончанию Первой мировой войны.

Реклама

Ранее Малькевич рассказал подробности задержания в аэропорту Вашингтона. Малькевич пояснил, что в ходе допроса его лично и СМИ, в котором он работает, пытались связать с вмешательством в президентские выборы в США в 2016 году и местные выборы 2018 года.

Ранее посольство России в Вашингтоне направило запрос в Госдеп из-за сообщений о задержании российского журналиста Александра Малькевича.