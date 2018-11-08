Финская церковь не согласилась со словами Порошенко об автокефалии УПЦ

Представитель церкви в Финляндии диакон Владимир Сократилин опроверг слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Финляндская православная церковь (ФПЦ) поддержала автокефалию украинской церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Сократилина, никаких официальных заявлений по поводу автокефалии ФПЦ не делала.

Реклама

«Официальная позиция: следим за развитием ситуации, молимся за сохранения мира и единства в Церкви», — заявил Сократилин.

Ранее Порошенко высказался о разрыве отношений РПЦ и Константинополя.