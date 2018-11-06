Житель Казахстана «воскрес» через два месяца после похорон

В Казахстане комиссия центра судебных экспертиз министерства юстиции проведет проверку по делу местного жителя Айгали Супугалиева, вернувшегося домой спустя два месяца после «своих» похорон, передает РИА «Новости».

В июне 63-летний мужчина ушел из дома и не вернулся. Через некоторое время его родных вызвали в морг и предъявили тело. Из-за разложения опознать его не удалось, однако генетическая экспертиза показала, что с вероятностью 99,92% тело принадлежит их родственнику, после чего его похоронили. Однако в конце октября Супугалиев внезапно вернулся домой.

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«Центр судебных экспертиз министерства юстиции республики Казахстан создал комиссию по делу Айгали Супугалиева, вернувшегося домой спустя два месяца после своей официальной смерти», — говорится в сообщении.

Сам Айгали Супугалиев рассказал, что летом на рынке познакомился с человеком, который уговорил его поработать в крестьянском хозяйстве в одном из районов области.