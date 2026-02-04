«Заразный» рак: чем опасен вирус папилломы человека, с которым сталкиваются 95% россиян

Заразный рак — отличный кандидат на главную роль в фильме-катастрофе. В реальности рак не может передаваться от человека к человеку, однако вирусы, провоцирующие развитие злокачественных опухолей, могут. Один из самых распространенных — вирус папилломы человека (ВПЧ), с ним в течение жизни сталкивается почти каждый россиянин. О том, когда вирус вызывает рак, сколько лет проходит от заражения до появления опухолей и может ли ВПЧ передаваться при бытовом контакте, в день борьбы против рака «Газете.Ru» рассказал заведующий отделением онкогинекологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава России Алексей Шевчук.

— Существуют ли виды рака, которые передаются от человека к человеку? Какие микроорганизмы считаются «переносчиками» рака? — Понятия «заразный рак» в онкологии не существует. Злокачественной опухолью нельзя заразиться от другого человека . Существует ряд факторов, которые могут способствовать развитию онкологических заболеваний. Часть из них связана с инфекционными процессами. В частности, некоторые виды рака могут быть спровоцированы вирусной инфекцией. Так, причиной развития рака шейки матки чаще всего является вирус папилломы человека, вирусы гепатитов B и С увеличивают риск развития рака печени, а вирус герпеса может привести к развитию саркомы Капоши, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

Но важно подчеркнуть: рак не передается от человека к человеку. Передаваться может только вирус, который в ряде случаев становится одним из факторов развития заболевания.

— Сколько ученые насчитывают видов ВПЧ? — В настоящее время известно около 190 типов вируса папилломы человека. Из них только 14 относятся к высокоонкогенным . В ряде случаев они способны приводить к развитию злокачественных опухолей различной локализации. Остальные типы ВПЧ могут вызывать различные изменения — кондиломы, папилломы, поражения кожи и слизистых оболочек. Но эти проявления носят доброкачественный характер.

Алексей Шевчук Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

— Сколько людей в России заражены ВПЧ? Сколько из них имеют ВПЧ высокого онкогенного риска?

— Если рассматривать всю популяцию России, с ВПЧ в течение жизни сталкиваются около 80–95% людей. Это чрезвычайно распространенная инфекция. Конечно, точной статистики здесь не может быть, поскольку тестирование на ВПЧ выполняют в основном при наличии каких-либо клинических проявлений инфекции, а у многих людей ВПЧ присутствует в скрытой форме, без каких-либо клинических признаков.

— Как ВПЧ провоцирует развитие рака? Можете ли вы описать цикл жизни вируса: от инфицирования до онкопатологии? — Если говорить о жизненном цикле вируса папилломы человека, он поражает кожу и слизистые оболочки — именно они являются «входными воротами» для инфекции. Чаще всего ВПЧ передается половым путем, однако контактно-бытовой путь также полностью не исключен . Вирус проникает в организм через микроповреждения кожи или слизистой, попадает в клетки и начинает там размножаться — образуются многочисленные копии вируса. Со временем ДНК вируса может встраиваться в геном клетки, вызывая различные изменения — как доброкачественные, так и атипичные.

— Именно атипичные изменения и приводят к раку? — Да, именно атипичные изменения со временем могут приводить к формированию злокачественной опухоли. Вирус начинает размножаться в базальном (глубоком) слое эпителия кожи и слизистых. Постепенно он распространяется в более поверхностные слои, и изменения клеток нарастают — от глубоких слоев к верхним. Со временем уровень этих изменений может достигать такой степени, при которой развивается рак.

Важно понимать, что этот процесс очень длительный. Например, развитие рака шейки матки, чаще всего связанного с ВПЧ 16-го и 18-го типов, занимает не менее 5–7 лет — от момента проникновения вируса в эпителий до формирования злокачественной опухоли.

— Но ведь ВПЧ может вызывать не только рак шейки матки, но и другие опухоли? — Помимо злокачественных опухолей, таких как рак шейки матки, ВПЧ может провоцировать развитие рака вульвы, влагалища, рака полового члена и анального канала. Но, помимо этого, определенные типы ВПЧ могут вызывать целый ряд доброкачественных изменений, например, папилломы на коже, кондиломы, папилломатоз гортани и другие.

Но важно понимать, что любые папилломы требуют внимания. Важно не считать их полностью безобидными образованиями. Следует немедленно обратиться к врачу, если наблюдаются следующие признаки: быстрое увеличение размера папилломы, появление гиперпигментации или кровоточивость.

Такие симптомы могут указывать не просто на папиллому вирусного происхождения, а на злокачественную опухоль или образование, не связанное с вирусной этиологией, например меланому кожи. Поэтому лучше своевременно обращаться к специалисту для оценки ситуации и лечения.

— Папилломавирусы не всегда провоцируют заболевание при заражении: от чего зависит риск возникновения рака при инфицировании ВПЧ? — Прежде всего, риск зависит от иммунитета. Именно иммунная система играет ключевую роль в развитии инфекции ВПЧ. Практически все женщины в течение жизни сталкиваются с папилломавирусной инфекцией, в том числе с вирусами высокого онкогенного риска. Однако только 5–15% женщин сталкиваются с клиническими проявлениями ВПЧ — предраковыми изменениями или развитием злокачественных опухолей.

Причина этого кроется именно в работе иммунной системы: при ее ослаблении развивается ВПЧ-инфекция, тогда как у людей с нормальным иммунитетом вирус чаще всего выводится самостоятельно. И, конечно, большое значение имеют внешние факторы, негативно влияющие на нашу иммунную систему. Большое значение имеет образ жизни. Врачи не просто так постоянно говорят о здоровом питании, достаточной двигательной активности, отказе от курения и употребления алкоголя.

— У мужчин вирус редко приводит к раку, чаще всего он обитает в организме бессимптомно. В итоге мужчины, как правило, становятся временными переносчиками папилломавируса. Почему так происходит? — ВПЧ-инфекция у мужчин чаще носит временный характер и редко проявляется симптомами. Это обусловлено некоторыми анатомическими и физиологическими особенностями мужского организма, в частности возможностью более быстрого выведения ВПЧ из половых путей. Но при нарушениях в иммунной системе ВПЧ может приводить, например, к раку полового члена.

— ВПЧ-ассоциированный рак и не ассоциированный с этим вирусом рак — это одинаковые заболевания или есть различия? — Различия между этими опухолями действительно существуют. Например, рак шейки матки в абсолютном большинстве случаев является ВПЧ-ассоциированным заболеванием и только у 5% заболевших женщин опухоль не будет связана с ВПЧ. И нередко ВПЧ-негативные опухоли, наоборот, являются более агрессивными, чем ВПЧ-позитивные из-за различий в механизмах канцерогенеза, генетических изменениях и ответе на лечение.

Пресс-служба НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина

— Как можно заразиться ВПЧ? Действительно ли достаточно всего лишь контакта с кожей при условии ослабленного иммунитета? — Наиболее частый путь передачи ВПЧ – половой, меньшее значение имеет контактно-бытовой путь. Возможна передача инфекции от матери к плоду. Однако одного контакта недостаточно. Для заражения, как правило, необходимы микроповреждения кожи или слизистых оболочек. Важную роль играет и состояние иммунной системы.

Инфицирование возможно и у людей без иммунных нарушений. В таких случаях вирус может выявляться в организме в течение нескольких месяцев — иммунной системе требуется время, чтобы распознать его и устранить. При нормальном функционировании иммунной системы спустя некоторое время вирус полностью выводится из организма.

Если же иммунная система ослаблена, создаются условия для длительного пребывания вируса в коже или слизистых оболочках. Именно это может со временем приводить к развитию клинических проявлений и патологических изменений.

— Может ли вирус попасть с одного участка тела на другой, например, с кожи рук в область гениталий? — Да, особенно если гигиенические меры соблюдаются не всегда или, например, используются общие средства гигиены. В этом случае вирус может попасть, например, с кожи рук на другие области тела.

— Вирус папилломы человека может годами оставаться незамеченным. Какие новые методы диагностики позволяют точно обнаружить его? — Мазки со слизистых оболочек и с кожи с последующим проведением полимеразной цепной реакции (ПЦР) позволяют обнаружить вирус с высокой точностью. Сейчас они становятся доступны нашим пациентам, в том числе в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В настоящее время исследуются новые молекулярные маркеры, новые тест-системы, которые в будущем позволят усовершенствовать и упростить диагностику ВПЧ.

— Методов лечения, направленных непосредственно против ВПЧ, в настоящее время не существует. Как тогда лечат пациентов с ВПЧ и рак, вызванный им? — Что касается лечения вируса папилломы человека, к сожалению, специфических лекарственных средств, аналогичных антибиотикам для бактериальных инфекций, не существует. Препараты, которые иногда позиционируются как «противовирусные», на самом деле не действуют на ВПЧ. В этой ситуации важным является поддержание иммунитета в нормальном состоянии, коррекция нарушений иммунной системы.

Необходимо избегать его ослабления, следить за питанием, образом жизни и регулярно проходить обследования, чтобы вовремя выявлять проблемы в организме. Если же развиваются последствия папилломавирусной инфекции, такие как предраковые состояния или злокачественные опухоли, то лечение направлено уже на их устранение. В зависимости от конкретного вида опухоли применяются различные методы, включая хирургическое вмешательство, медикаментозное лечение и лучевую терапию.

— Анализ на вирус папилломы человека стал бесплатным для россиянок по ОМС, с 2027 года вакцина от ВПЧ также станет бесплатной и войдет в календарь прививок. Поможет ли это снизить количество раковых больных в стране? — Опыт других стран показывает, что использование вакцины существенно снижает заболеваемость раком шейки матки и другими формами рака, ассоциированными с ВПЧ. Однако это небыстрый процесс: требуется много лет, чтобы достичь заметной эффективности. В любом случае проведение исследований на ВПЧ, которые стали бесплатными, позволяет выявлять предраковые заболевания, которые могут быть эффективно излечены.

Благодаря этому многие пациентки фактически никогда не столкнутся с раком шейки матки, т.е. он будет предотвращен благодаря лечению предрака. Что касается самой вакцины, эффект от ее применения станет заметен примерно через 5–10 лет, не раньше. Но это уже хороший шаг на пути к снижению заболеваемости раком, ассоциированным с ВПЧ.