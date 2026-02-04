У жениха Семенович обнаружили почти миллионный долг перед ФНС

Избранник Анны Семенович, 45-летний бизнесмен Денис Шреер, должен Федеральной налоговой службе (ФНС) почти 700 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

В качестве доказательства к посту приложен скриншот, согласно которому общая сумма задолженности Шреера составляет минус 662 тыс. 616 рублей 24 копейки.

«Пу-пу-пу, с такой недостачей в следующий раз можно не долететь до тайских девочек», — иронизирует Telegram-канал.

Кроме того, утверждает «Светский хроник», жених Семенович испытывает проблемы в бизнесе: за последние два года 45-летний предприниматель покинул две компании, а третья, связанная с деревообработкой, сейчас находится в процессе ликвидации.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

Ранее СМИ раскрыли актуальную цену бывшей квартиры Долиной.