ABC News: собака в Гренландии украла у журналиста камеру и сняла видео

В Гренландии собака украла у журналиста камеру и случайно включила запись, пишет ABC News.

Во время съемки репортажа в Гренландии произошел необычный инцидент с участием корреспондента. В процессе работы журналиста ездовая собака из местной упряжки схватила камеру и унесла ее, включив запись.

Съемочная группа оперативно вернула оборудование, после чего работа была продолжена. Сообщается, что камера не получила повреждений.

Видеозапись инцидента была размещена в социальных сетях и быстро привлекла внимание пользователей, став вирусным.

«Считаю, что все новости должны быть только такими,» — написал один из участников обсуждения.

