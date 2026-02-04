Размер шрифта
Россиянин перепутал этаж и напал с ножом на хозяина квартиры, которую считал своей

В Ростове-на-Дону мужчина перепутал этаж и напал на соседа с ножом
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ростове-на-Дону задержан мужчина, который, перепутав этаж, попытался попасть в чужую квартиру и, встретив хозяина, напал на него с ножом. Об этом сообщает УМВД области.

29-летний местный житель ошибся этажом и начал ломиться в дверь к соседу. Когда дверь ему открыл хозяин жилья, злоумышленник ударил его ножом. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали медицинскую помощь. Нападавший был задержан прибывшими на вызов правоохранителями.

По данным Telegram-канала DonDay, перед нападением мужчина бегал по разным этажам и стучался во все двери. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого на юге Москвы пьяный мужчина напал на пожилую соседку и избил ее, злоумышленника раздражало, что женщина постоянно заказывает доставку на дом. Женщина в ответ распылила в него перцовый баллончик. На место был вызван наряд Росгвардии, мужчину задержали, он доставлен в отдел полиции для разбирательств.

Ранее новые знакомые изрезали 94-летнего пенсионера ножом из-за 40 тысяч рублей.
 
