Литва выделила Украине деньги на нужды школ и детских домов

Литва выделила Украине €33 млн на нужды школ, детских домов и убежища
Ints Kalnins/Reuters

Литва выделила Украине €33 млн для использования на нужды образовательных учреждений, детских домов, на устройство убежищ для населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Согласно сообщению, финансовая помощь предназначена для оплаты Украиной европейских инициатив, включая международную коалицию убежищ гражданской обороны, модернизацию системы просвещения, реформу системы детских воспитательных учреждений и другие проекты.

Кроме того, правительство выделило €23,3 млн на обучение в Литве школьников и студентов, прибывших с Украины. Министерству социальной защиты и труда решено направить €580 тыс. на меры социальной поддержки украинских беженцев, из которых €231 тыс. предназначены для выплаты разовых пособий.

25 января президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что объем военной помощи, которую Литва оказала Украине, уже превысил €1 млрд. Науседа также пообещал, что Литва продолжит участвовать в международных инициативах, «включая поставки боеприпасов и коалицию по разминированию, в рамках которой уже прошли обучение и были оснащены украинские подразделения».

Ранее в Италии призвали отказаться от помощи Украине.
 
