Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Врач рассказал о первой помощи при переохлаждении

Врач Калюжин: алкоголь не согревает при переохлаждении, а увеличивает потерю тепла
Shutterstock

Если человек перемерз во время прогулки на улице и никак не может согреться, его нужно переодеть в сухую одежду и дополнительно прогреть область груди и спины. Об этом рассказал «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин.

«Ощущение «не могу согреться» чаще всего связано с работой системы терморегуляции. На холоде сосуды кожи рефлекторно сужаются, кровоток перераспределяется в пользу жизненно важных органов, а мышцы запускают дрожь — один из механизмов выработки тепла. После возвращения в теплое помещение организм некоторое время сохраняет «режим экономии»: кожа и конечности остаются прохладными, из-за чего субъективно может казаться, что тепло «не приходит», даже если общее согревание уже началось», — рассказал Калюжин.

Перемерзшего на улице человека в первую очередь нужно завести в тепло, снять с него холодную или мокрую одежду и переодеть в сухую. Дополнительно можно утеплить голову и шею.

«Далее важно согревать «корпус», то есть область груди и спины: помогут теплая куртка или плед, теплый (не обжигающий) душ либо грелка — обязательно через слой ткани, чтобы избежать ожога. Полезны теплое питье и небольшой перекус с углеводами, например, чай, вода или суп. Умеренная физическая активность в помещении (без изнурения) также ускоряет согревание за счет усиления кровообращения и работы мышц. Алкоголь для «согрева» не подходит: он расширяет сосуды кожи, увеличивает потерю тепла и одновременно снижает самоконтроль, что повышает риск переохлаждения и травм. Отдельно важно помнить о признаках, при которых требуется срочное обращение за медицинской помощью: спутанность сознания, выраженная сонливость, невнятная речь, температура тела ниже 35°C, исчезновение дрожи при сохраняющемся ощущении холода, заметная синюшность, а также боль, пузыри или другие признаки повреждения кожи, характерные для обморожения», — обратил внимание Калюжин.

Если человек регулярно мерзнет без очевидных причин — это повод обратиться к врачу. По словам Калюжного, среди возможных причин такого состояния может быть анемия, снижение функции щитовидной железы, а также побочные эффекты некоторых лекарственных препаратов.

Ранее врач предупредил об опасности охлаждения в бассейне или сугробе после бани.
 
Теперь вы знаете
России предрекают рецессию в 2026 году. Стоит ли бояться и как подготовиться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!