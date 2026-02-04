Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно об увеличении стоимости побега из ВСУ

Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч
Shutterstock

Стоимость побега из Вооруженных силы Украины (ВСУ) выросла до $40 тысяч. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

«В Днепропетровской области разоблачили группировку, участники которой, по данным следствия, помогали военнослужащим бежать с мест прохождения службы и переправляли их через границу», — говорится в публикации.

По данным издания, в результате задержали семерых фигурантов, а также двух бойцов, которым те помогли покинуть воинскую часть. При этом стоимость их услуг доходила до $40 тысяч.

До этого на Украине разоблачили чиновника, который помогал военнообязанным за $15-20 тысяч сниматься с военного учета и избежать мобилизации.

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации этой схемы он использовал связи в военкоматах.

Ранее на Украине депутат женился на девушке-инвалиде ради отсрочки от мобилизации.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!