Стало известно об увеличении стоимости побега из ВСУ

Стоимость побега из ВСУ выросла до $40 тысяч

Стоимость побега из Вооруженных силы Украины (ВСУ) выросла до $40 тысяч. Об этом сообщает «Украина.ру» в Telegram-канале.

«В Днепропетровской области разоблачили группировку, участники которой, по данным следствия, помогали военнослужащим бежать с мест прохождения службы и переправляли их через границу», — говорится в публикации.

По данным издания, в результате задержали семерых фигурантов, а также двух бойцов, которым те помогли покинуть воинскую часть. При этом стоимость их услуг доходила до $40 тысяч.

До этого на Украине разоблачили чиновника, который помогал военнообязанным за $15-20 тысяч сниматься с военного учета и избежать мобилизации.

По информации Службы безопасности Украины (СБУ), на «уклонистских схемах» попался первый заместитель председателя районной администрации в Киеве. Установлено, что чиновник путем подделки документов фиктивно зачислял военнообязанных в воинские части, а затем организовывал их списание с воинского учета по вымышленным медицинским диагнозам. Для реализации этой схемы он использовал связи в военкоматах.

Ранее на Украине депутат женился на девушке-инвалиде ради отсрочки от мобилизации.