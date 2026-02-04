Размер шрифта
Общество

Бракованные калибраторы «Победы» были заужены из-за «декоративных элементов»

Поставщик бракованных калибраторов «Победы» заявил об их соответствии чертежам
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вызванная производственным браком погрешность габаритов калибраторов ручной клади авиакомпании «Победа» в московском аэропорту Внуково не повлияла на фактические замеры. Об этом перевозчику сообщила компания-производитель, передает ТАСС со ссылкой на имеющееся письмо.

ООО «СКС», с которым «Победа» сотрудничает уже четыре года, утверждает, что в выпущенной им партии из 330 измерителей ручной клади только пять изделий имели «незначительное расхождение» по габаритам — причем не самого короба, куда помещают ручную кладь, а «декоративных элементов обшивки».

По итогам проведенной внутренней проверки компания, поставляющая «Победе» калибраторы, пришла к выводу, что корзины «зауженных» калибраторов по размеру соответствуют чертежам из технического задания.

«Мы провели дополнительный инструктаж на участках сварки и ОТК для предотвращения подобного в дальнейшем», — заверило «СКС».

В самой «Победе» сообщили, что в ближайшее время вернут «зауженные» калибраторы производителю для доработки.

Погрешность габаритов калибраторов во Внукове выявила проверка Росавиации. Произведенные специалистами ведомства замеры показали, что некоторые измерители ручной клади лоукостера отличаются от требуемых параметров на 0,5 см в меньшую сторону, поскольку их каркас изготовлен из более толстого несущего профиля.

Ранее в Госдуме предложили ввести единый размер ручной клади для всех авиакомпаний.
 
