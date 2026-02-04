Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Спорт

Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в игре против «Краснодара»

Экс-футболист Масалитин: меня насторожила готовность ЦСКА к чемпионату
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что его насторожила игра ЦСКА в первом тайме Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»

«У меня закралась боязнь по первому тайму, что ЦСКА уже готов к началу чемпионата, хотя до старта еще три недели. Но по второму тайму уже стало понятно, что армейцы играют под нагрузкой. Было в игре два удаления, но никто не хочет уступать. Эмоции преобладали над мастерством. Такое и у нас было, когда мы играли товарищеские матчи с командами из бывшего соцлагеря», — сказал Масалитин.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Лусиано Гонду и Данил Круговой забили за ЦСКА в первом тайме. Во втором тайме счет сравняли игроки «Краснодара» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов. В серии пенальти ЦСКА одержал верх со счетом 5:4. На 38-й минуте был удален футболист «Краснодара» Жубал. Мойзес был удален с поля в составе ЦСКА через 13 минут после перерыва. Футболист «Краснодара» Степан Садчиков был удален на 67-й минуте.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!