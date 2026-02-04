Ветеран ЦСКА рассказал, что его насторожило в игре против «Краснодара»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что его насторожила игра ЦСКА в первом тайме Зимнего кубка РПЛ против «Краснодара»

«У меня закралась боязнь по первому тайму, что ЦСКА уже готов к началу чемпионата, хотя до старта еще три недели. Но по второму тайму уже стало понятно, что армейцы играют под нагрузкой. Было в игре два удаления, но никто не хочет уступать. Эмоции преобладали над мастерством. Такое и у нас было, когда мы играли товарищеские матчи с командами из бывшего соцлагеря», — сказал Масалитин.

Основное время игры завершилось со счетом 2:2. Лусиано Гонду и Данил Круговой забили за ЦСКА в первом тайме. Во втором тайме счет сравняли игроки «Краснодара» Мозес Кобнан и Эльдар Гусейнов. В серии пенальти ЦСКА одержал верх со счетом 5:4. На 38-й минуте был удален футболист «Краснодара» Жубал. Мойзес был удален с поля в составе ЦСКА через 13 минут после перерыва. Футболист «Краснодара» Степан Садчиков был удален на 67-й минуте.

Ранее петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ.