В Запорожской области восстановили электроснабжение

Электроснабжение восстановлено на территории Запорожской области. Об этом сообщило Минэнерго региона в Telegram-канале.

«Восстановительные работы на территории Запорожской области завершены», — говорится в публикации.

Там добавили, что в данный момент обесточенных потребителей нет.

3 февраля губернатор региона Евгений Балицкий сообщил, что отключение света произошло в шести населенных пунктах в Васильевском и Приморском муниципальных округах Запорожской области.

31 января компания «Херсонэнерго» сообщила об аварийном отключении электричества в Геническом округе Херсонской области. Обесточенными оказались села Новоивановка, Раздольное, Вольное, Плавское и Пробуждение. В заявлении уточнялось, что отключение света связано со срочными ремонтными работами и необходимо для дальнейшей подачи электроэнергии.

До этого в Мурманске полностью восстановили электроснабжение после аварии на ЛЭП. Как рассказали в «Россетях», причиной блэкаута стало обледенение грозотроса на линии электропередачи из-за сильного ветра и мороза. При этом опоры ЛЭП повреждены не были.

Ранее в Донецке более 13 тыс. жителей остались без света.