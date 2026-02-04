Участник группы «Иванушки International» упоминался в файлах Эпштейна

Один из участников российской музыкальной группы «Иванушки International» упоминался в файлах финансиста Джеффри Эпштейна. Материалы опубликованы минюстом США в рамках закона о прозрачности «дела Эпштейна».

Речь идет об адресованном Эпштейну письме, в котором неизвестная женщина просила финансиста помочь ей попасть на показы Парижской недели моды. Объясняя, почему для нее это важно, она привела личную историю из детства. В письме указано, что в 1995 году женщина была на показе на Украине, где «милый модельный парень» в шутку сказал ей, что «женится на ней, когда она вырастет».

«Сейчас этот человек стал известным поп-певцом в российской группе «Иванушки International», — говорится в публикации.

30 января Минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в файлах Эпштейна нашли письмо чиновника о связи Трампа с педофилией и «Моссадом».