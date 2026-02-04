Размер шрифта
При взрыве цистерн в Тамбовской области машинист поезда получил множественные ожоги

SHOT: при взрыве цистерн в Тамбовской области пострадал машинист поезда
Павел Лисицын/РИА Новости

В Тамбовской области при взрыве цистерн с топливом пострадал машинист поезда. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Машинист сошедшего с рельсов грузового поезда получил множественные ожоги. Пострадавшего экстренно госпитализируют в медицинское учреждение, информации о тяжести его состояния не поступало. Отмечается, что он пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся после взрыва.

Инцидент произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске. Там случился сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Очевидцы рассказали о взрывах и густом дыме, поднимающемся с места аварии. В соцсетях распространяются кадры, снятые в районе станции.

Ранее 16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае.
 
