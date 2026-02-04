Фигуристка Туктамышева едет на Олимпийские игры — 2026

Завершившая карьеру российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила, что поедет на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италию в качестве комментатора от Okko. Об этом спортсменка рассказала сама в своем Telegram-канале.

«А вот и новости! Свершилось! я еду на Олимпийские игры! И не просто как зритель, а как работник канала. Работаем!» — написала она.

На Олимпиаде в фигурном катании выступят два российских спортсмена — Петр Гуменник и Аделия Петросян.

Туктамышева взяла паузу в карьере в октябре 2023 года и с тех пор на официальные старты не выходила. Она официально объявила о завершении карьеры 24 ноября 2025 года. После прекращения соревновательной деятельности она работает комментатором, участвует в различных шоу и принимает участие в проекте «Ледниковый период».

Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира 2021 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовая медалистка чемпионата Европы 2013 года, чемпионка командного чемпионата мира 2021 года, серебряная призерка командного мирового чемпионата 2015 года и бронзовая призерка 2019 года.

Ранее Туктамышева не исключила возвращение в спорт.