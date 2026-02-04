Размер шрифта
Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя

Путин освободил Иванова от должности спецпредставителя по вопросам природы
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин освободил Сергея Иванова от должности специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков заявил, что Иванов ушел с поста по собственному желанию.

»«Сергей Борисович сам изъявил такое желание, и поэтому был подписан указ», — заявил ТАСС представитель Кремля.

Иванов был назначен на эту должность в августе 2016 года. В декабре того же года он встретился с американской актрисой и зоозащитницей Памелой Андерсон, вручив ей календарь с изображением дальневосточного леопарда. До этого знаменитость стала стала хранителем четырехлетней самки животного.

С 2011 года и до назначения спецпредставителем Иванов руководил администрацией президента России, а с 2001 по 2007 год был министром обороны.

В 2008 году Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался одним из наиболее вероятных кандидатов от «Единой России» на президентских выборах.

Ранее Мишустин освободил Барщевского от должности полпреда правительства в КС и ВС России.
 
