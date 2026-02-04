США провели учения с БМП Bradley у границ России. Это угроза?

США провели военные учения с БМП Bradley в Польше, недалеко от российской границы. Как пишут СМИ, американские войска «продемонстрировали силу» в 60 км от Калининградской области. Насколько опасно появление БМП у западной границы РФ и можно ли считать учения угрозой — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Батальон Сухопутных войск ВС США провел учения с боевой стрельбой на БМП Bradley на польском полигоне Бемово-Пишки. По мнению издания Military Watch Magazine (MWM), это мероприятие стало cвоеобразной «демонстрацией силы».

Поскольку учебный центр Войска Польского находится всего в 60 км от Калининградской области и в 90 км от белорусской границы, эти учения следует отнести к откровенно недружественным шагам.

В мероприятии на Бемово-Пишки принимали участие модернизированные БМП Bradley M2A3. По мнению ряда экспертов MWM, эти боевые машины не раз критиковали за низкую живучесть. Многие из тех БМП, которые ВСУ получили от западных государств-партнеров, были быстро потеряны на поле боя, отмечает Military Watch Magazine.

Минобороны РФ

Насколько хороши БМП Bradley

На самом деле тут все не так однозначно. В ходе боевых действий российские войска захватили довольно много боевых машин Bradley M2 и хорошо изучили их. По данным 38-го научно-исследовательского испытательного ордена Октябрьской революции Краснознаменного института бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Федоренко Я.Н., БМП М2А2 ODS SA Bradley по противоснарядной и противопульной стойкости превосходит отечественную БМП-3. Лучше у БМП Bradley M2 и противоминная защита. В целях ее улучшения два листа алюминия и стали на днище смонтированы внутри противоминного полимерного коврика. Также десант защищают амортизирующие кресла.

По данным 38-го НИИ БТ, в борт БМП Bradley M2 «держит» 30-мм снаряд ЗУБР6, его пробивает только 30-мм ЗУБР8. В лоб машина выдерживает уже и ЗУБР8, это выше уровня защиты лобовой проекции БМП-3.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Лобовая проекция с блоками динамической защиты (ДЗ) защищает БМП Bradley от кумулятивных гранат ПГ-9ВС и ПГ-9ВЛ. Борт Bradley с блоками ДЗ выдерживает попадания кумулятивных гранат ПГ-9ВС, но пробивается ПГ-7ВЛ.

25-мм пушка «Бушмастер» БМП Bradley по кучности боя превосходит пушки 2А42 и 2А72 в 2 раза, что повышает дальность действительной стрельбы.

Есть превосходство у БМП Bradley M2 и по эксплуатационно-техническим характеристикам. Между рабочими местами командира и наводчика нет элементов конструкции, препятствующих свободному перемещению экипажа из боевого отделения в десантное. Силовой блок, генератор, ствол пушки ремонтопригодны. Продолжительность и трудоемкость технического обслуживания и замены основных узлов и агрегатов у БМП Bradley M2 существенно меньше в сравнении с аналогичными образцами боевых бронированных машин.

Большим преимуществом Bradley является высокая корма с аппарелью, это позволяет быстро высаживать десант или забирать солдат на эвакуацию.

БМП-3 ВС РФ в Запорожской области Евгений Биятов/РИА «Новости»

Вместе с тем БМП-3 превосходит БМП Bradley M2 по динамичности, запасу хода, возможности преодоления водных преград, а также из-за наличия 100-мм пушки.

Так что выводы Military Watch Magazine о низкой живучести БМП Bradley M2 не совсем соответствуют действительности.

Насколько серьезна угроза?

Что касается учений с боевой стрельбой на полигоне Бемово-Пишки, то их, безусловно, не отнесешь к дружелюбным шагам со стороны США и Польши по отношению к России.

В то же время подобное батальонно-тактическое учение никак не может относится к мероприятиям по оперативному развертыванию войск, да и к серьезным военным угрозам его отнести весьма трудно.

Но одними учениями на польском полигоне Бемово-Пишки объем военных мероприятий в регионе не ограничился, и над водами Балтики вблизи Калининградской области отмечено очередное появление самолетов-разведчиков государств — участников НАТО, в частности, Boeing RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании и Saab 340B ISR.

В Минобороны РФ неоднократно отмечали возросшую интенсивность полетов разведывательных самолетов и БЛА вблизи государственных границ России в последнее время. В частности, если подобные рейды осуществляются над акваторией Черного моря, то разведка и целеуказание высокоточному оружию ведется в интересах ВСУ .

Самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint Королевских ВВС Великобритании Alan Wilson/Flickr

К примеру, RC-135W Rivet Joint — специализированный самолет радиоэлектронной разведки. Экипаж — около 30 человек, включая летный состав и операторов. Дальность полета самолета составляет до 5550 км без дозаправки. Максимальная продолжительность полета — более 10 часов. RC-135W Rivet Joint позволяет с большой достоверностью вскрыть практически всю группировку радиоэлектронных средств вероятного противника, причем на большую глубину.

Несколько меньшими возможностями обладает самолет Saab 340B ISR. Однако и эти аппараты не стоит недооценивать. Когда эти разведывательные самолеты находятся в воздухе, частям и соединениям ВС РФ необходимо принимать все возможные меры по соблюдению радиотехнической маскировки.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).