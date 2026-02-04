Размер шрифта
Уголовное дело возбудили после взрыва цистерн в Тамбовской области

После схода поезда и возгорания цистерн в Тамбовской области возбудили дело
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Уголовное дело завели после инцидента с возгоранием цистерн с топливом после схода поезда с рельсов в Тамбовской области. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. На место инцидента выехали криминалисты и следователи, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске. Там случился сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Очевидцы рассказали о взрывах и густом дыме. Предварительно, в результате машинист поезда получил множественные ожоги.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
