Уголовное дело возбудили после взрыва цистерн в Тамбовской области

После схода поезда и возгорания цистерн в Тамбовской области возбудили дело

Уголовное дело завели после инцидента с возгоранием цистерн с топливом после схода поезда с рельсов в Тамбовской области. Об этом сообщает Западное МСУТ СК России.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. На место инцидента выехали криминалисты и следователи, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске. Там случился сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Очевидцы рассказали о взрывах и густом дыме. Предварительно, в результате машинист поезда получил множественные ожоги.

