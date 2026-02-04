Лазарева подшутила над российскими СМИ: «Это талант!»

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) призвала российские СМИ пользоваться ее свежими снимками, а не архивными фотографиями. Об этом знаменитость написала в Telegram-канале.

Изначально Лазарева прокомментировала новость о том, что суд Москвы отменил ей приговор по второму уголовному делу, фразой: «Чудеса российской бюрократии не перестают удивлять». Однако затем телеведущая обратила внимание на фотографию, сопровождающую новость.

«Что действительно стабильно поражает — это талант некоторых СМИ находить мои фотографии десятилетней давности», — написала она.

Лазарева сопроводила свой пост серией фотографий: на одном из кадров она эмоционально изображает крик, держась за голову, на других — демонстрирует элегантный образ в черном миди‑платье с накидкой в тон.

Телеведущая Лазарева вместе с семьей покинула Россию в феврале 2022 года, осудив специальную военную операцию на Украине. Знаменитость поселилась в Испании.

До этого она признавалась, что не скучает по России, как и отдельно по Москве. Знаменитость отмечала, что ее эмоциональное дистанцирование от родины началось задолго до 2022 года.

