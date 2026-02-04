Советника Зеленского обвинили во вмешательстве в руководство Украиной

Советник украинского лидера Дмитрий Литвин начал вмешиваться в руководство страной. Об этом сообщило издание «Украинская правда», сославшись на источник в правящей партии «Слуга народа».

В материале говорится, что Дмитрий Литвин стал основным «генератором тревоги» для главы государства Владимира Зеленского после того, как руководитель его офиса Андрей Ермак был отправлен в отставку.

«Он пытается вмешиваться даже в процессы, к которым не имеет никакого отношения — от изменения формулировок в юридических документах до влияния на кадровые назначения», — отмечается в публикации.

По словам источника, Литвин пытается убедить Зеленского в том, что он окружен «врагами». Такую тактику советник украинского лидера использует, чтобы Зеленский доверял только ему одному.

Новому руководителю офиса главы Украины Кириллу Буданову не свойственен подобный стиль управления, подчеркнули журналисты. Несмотря на это, чиновник пока не предпринимал попыток как-то повлиять на Литвина.

28 ноября 2025 года Ермак написал заявление об отставке с должности руководителя офиса Зеленского. В тот же день глава государства подписал указ об увольнении чиновника. Этим событиям предшествовало начало обысков в квартире Ермака, которому собирались предъявить обвинения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

