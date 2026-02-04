Появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области

«112:» на месте взрыва цистерн в Тамбовской области видны пламя и густой дым

Пожар произошел на станции Кочетовка-2 в Мичуринске Тамбовской области после схода с рельсов грузового поезда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, загорелись пять цистерн с топливом.

Очевидцы сообщают о взрывах и густом дыме, поднимающемся с места происшествия. В социальных сетях распространяются видеозаписи, снятые в районе станции. Видно, как после взрывов в небо поднимается огромный столб пламени.

В РЖД подтвердили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. По предварительной информации, пострадавших нет. Возгорание устраняют пожарные. На место направлены восстановительные поезда.

Движение поездов через станцию Кочетовка-2 приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

В результате ЧП был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Выясняются причины произошедшего.

Ранее 16 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае.