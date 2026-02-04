Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Уборщица вместе с мужем украла из квартиры москвички 7,4 млн рублей

В Москве муж и жена вынесли из чужой квартиры 7,4 млн рублей

На юго-западе Москвы полиция задержала супружескую пару, обвиняемую в краже 7,4 млн рублей из квартиры, подозреваемые пытались создать алиби, выехав в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «МВД Медиа».

52-летняя женщина, работавшая уборщицей в квартире на Старокрымской улице, обнаружила крупную сумму наличных. Она передала ключ от двери своему 65-летнему супругу, который похитил деньги. После этого пара выехала в Петербург, чтобы создать алиби, а затем вернулась в Москву.

Подозреваемых задержали в течение суток. Все похищенные средства были изъяты и возвращены владелице квартиры. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Тверской области 51-летний мужчина украл у 71-летней женщины украшения и спрятал их в носок. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее пьяная сахалинка залезла к другу через балкон и украла деньги.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!