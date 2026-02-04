Уборщица вместе с мужем украла из квартиры москвички 7,4 млн рублей

В Москве муж и жена вынесли из чужой квартиры 7,4 млн рублей

На юго-западе Москвы полиция задержала супружескую пару, обвиняемую в краже 7,4 млн рублей из квартиры, подозреваемые пытались создать алиби, выехав в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «МВД Медиа».

52-летняя женщина, работавшая уборщицей в квартире на Старокрымской улице, обнаружила крупную сумму наличных. Она передала ключ от двери своему 65-летнему супругу, который похитил деньги. После этого пара выехала в Петербург, чтобы создать алиби, а затем вернулась в Москву.

Подозреваемых задержали в течение суток. Все похищенные средства были изъяты и возвращены владелице квартиры. В отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

