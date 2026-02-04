Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Член СПЧ назвала слишком суровым приговор комику Останину

Меркачева: комика Останина надо было отправить на обязательные работы, а не в тюрьму
Суды общей юрисдикции города Москвы

Срок в пять лет и девять месяцев колонии общего режима для комика Артемия Останина за шутку о «скейтере без ног», — слишком суровый. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, отметив, что тюрьма не исправляет и не воспитывает.

«Мое мнение, это слишком сурово. И сомневаюсь, что служит целям наказания, обозначенным в статье 43 УК РФ. Если государство и общество хотят исправить, воспитать, а не обозлить человека, то достаточно было назначить обязательные или принудительные работы. Можно было бы отправить его трудится санитаром в госпиталь для раненных. После этого он вряд ли бы шутил», — сказала она.

4 февраля стало известно, что Мещанский суд Москвы осудил юмориста Останина на пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет — также он был оштрафован на 300 тысяч рублей. В следственный изолятор Останин будет помещен 25 марта.

Поводом для преследования комика стала шутка в одном из шоу о том, что в переходе метро на него наехал инвалид, которого он назвал «скейтером без ног». По его словам, после этого на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — завершил он свою шутку.

Комика задержали в Белоруссии и привезли в Россию. По его словам, белорусские силовики применяли против него пытки — били дубинками, током и угрожали перерезать горло.

Комик стал обвиняемым по двумя статьям — о возбуждении ненависти (пункт «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Сам он объяснял, что никаких отсылок к людям, ставшими инвалидами в ходе боевых действий, в его словах не было.

В своем последнем слове Останин слове отказался признавать вину. Он уверен, что суд должен был оправдать его, поскольку в его действиях нет состава преступления.

Ранее прокуратура заблюрила слово «Бесы» на кофте Останина, осужденного по статье об оскорблении чувств верующих.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!