Член СПЧ назвала слишком суровым приговор комику Останину

Меркачева: комика Останина надо было отправить на обязательные работы, а не в тюрьму

Срок в пять лет и девять месяцев колонии общего режима для комика Артемия Останина за шутку о «скейтере без ног», — слишком суровый. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева, отметив, что тюрьма не исправляет и не воспитывает.

«Мое мнение, это слишком сурово. И сомневаюсь, что служит целям наказания, обозначенным в статье 43 УК РФ. Если государство и общество хотят исправить, воспитать, а не обозлить человека, то достаточно было назначить обязательные или принудительные работы. Можно было бы отправить его трудится санитаром в госпиталь для раненных. После этого он вряд ли бы шутил», — сказала она.

4 февраля стало известно, что Мещанский суд Москвы осудил юмориста Останина на пять лет и девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет — также он был оштрафован на 300 тысяч рублей. В следственный изолятор Останин будет помещен 25 марта.

Поводом для преследования комика стала шутка в одном из шоу о том, что в переходе метро на него наехал инвалид, которого он назвал «скейтером без ног». По его словам, после этого на него стала ругаться пожилая женщина и обвинила его в хамстве. «На мине подорвался, решил угла дать, а я хамло при этом», — завершил он свою шутку.

Комика задержали в Белоруссии и привезли в Россию. По его словам, белорусские силовики применяли против него пытки — били дубинками, током и угрожали перерезать горло.

Комик стал обвиняемым по двумя статьям — о возбуждении ненависти (пункт «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ) и оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Сам он объяснял, что никаких отсылок к людям, ставшими инвалидами в ходе боевых действий, в его словах не было.

В своем последнем слове Останин слове отказался признавать вину. Он уверен, что суд должен был оправдать его, поскольку в его действиях нет состава преступления.

Ранее прокуратура заблюрила слово «Бесы» на кофте Останина, осужденного по статье об оскорблении чувств верующих.