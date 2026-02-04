Размер шрифта
В администрации Трампа предложили способ оздоровить рынок критических минералов

Вэнс: США предложили механизм стабилизации рынка критических минералов
Efrem Lukatsky/AP

США предлагают механизм для стабилизации глобального рынка критических минералов через создание преференциальной торговой зоны с регулируемыми ценами. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Администрация Трампа предлагает механизм для возвращения глобального рынка критических минералов к более здоровому и конкурентному состоянию — преференциальную торговую зону», — сказал он.

По словам Вэнса, США предлагают установить ориентировочные цены на критические минералы на каждом этапе производства, отражающие реальную рыночную стоимость.

До этого американский журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии. По оценке журнала, Украина никогда не относилась к ресурсной сделке серьезно.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.
 
