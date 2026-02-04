Размер шрифта
Общество

В МЧС прокомментировали пожар на ж/д станции в Тамбовской области

МЧС: пять цистерн загорелись на железнодорожной станции Кочетовка-2
МЧС РФ

В городе Мичуринске Тамбовской области ликвидируют пожар на железнодорожной станции Кочетовка-2. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Max.

«Поступило сообщение о возгорании цистерн грузового поезда в городе Мичуринске. По прибытию пожарно-спасательные подразделений, предварительно, происходит загорание пяти цистерн на тупиком пути», — сообщили в ведомстве.

Как уточнила пресс-служба, сведений о пострадавших не поступало.

На месте работают 47 пожарных и 20 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента направлены пожарные поезда.

До этого в РЖД рассказали, что в 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). Движение через станцию приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

Также в сети появилось видео пожара.

Ранее в Подмосковье произошел крупный пожар в частном секторе.
 
