«Положительного ничего нет»: олимпийский чемпион о травме фигуристки Петросян

Чемпион ОИ Траньков: ничего положительного в травме фигуристки Петросян нет
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков заявил, что не будет делать никаких прогнозов по поводу выступления фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх — 2026, а также высказался по поводу ее травмы. Его слова приводит «Советский спорт».

«Смотря какая травма. Травмы бывают разные, и если действительно что-то серьезное, то все равно тренировочный процесс меняется, перекраивается. Подготовка — положительного в этом точно ничего нет. Но опять же все зависит от полученной травмы и степени ее тяжести», — отметил он.

До этого тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала , что после новогодних праздников, 2-4 января, Петросян находилась в хорошей форме и успешно выполняла сложные прыжки. Однако 5 января на тренировке фигуристка столкнулась с сильными болями, которые ограничили ее подвижность и вынудили прервать занятия. По словам самой спортсменки, болевые ощущения повлияли на технику исполнения элементов.

Короткая программа фигуристки запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).

Ранее Петросян рассказала о рисках в подготовке к Олимпиаде.
 
