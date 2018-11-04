Климкин назвал убийство украинской чиновницы ужасом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал убийство советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Климкин назвал произошедшее ужасом и призвал принять все необходимые меры, чтобы подобные нападения не повторились. Об этом он написал в твиттере.

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По его словам, это будет лучшей данью памяти политику.

Украинская полиция переквалифицировала атаку на Екатерину Гандзюк, которую неизвестный облил кислотой, с покушения на заказное умышленное убийство.