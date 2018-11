Ученики британской школы заявили, что их однокласснику из Ирана 30 лет

Руководство британской школы Stoke High в городе Ипсвич отстранило от занятий и начало расследование в отношении ученика, которому, по словам одноклассников, 30 лет. Об этом пишет Ipswich Star.

По данным издания, мужчина, чье имя не указывается, приехал в Великобританию из Ирана и начал посещать школу в текущем учебном году. Его одноклассникам примерно по 15 лет.

Спустя несколько месяцев ученики начали публиковать в соцсетях записи о том, что с ними якобы учится 30-летний мужчина.

«Как 30-летний оказался в нашем математическом классе?», — написал один из учеников.

По мнению одноклассников, иммигрант не назвал свой реальный возраст, чтобы получить убежище и образование в Великобритании.

Родители также выражают обеспокоенность тем, что с их детьми может учиться 30-летний мужчина.

LMAO THIS CANT BE REAL I REFUSE TO BELIEVE IT pic.twitter.com/LohsgPf17V