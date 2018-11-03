При пожаре под Самарой погибли трое детей

На месте пожара в частном доме в Самарской области обнаружены тела троих детей. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления Следственного комитета по региону.

По данным пресс-службы, пожар произошел в ночь на субботу, 3 ноября, в селе Старый Буян Красноярского района.

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Сообщается, что погибшим детям было от 2,5 до 8 лет.

Как отмечается, по факту происшествия начата доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три ребенка.