В РПЦ ответили на заявление Константинополя о «конце» УПЦ МП

Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков прокомментировал заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова о конце Московского патриархата на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в РПЦ обеспокоены состоянием душевного здоровья Иова.

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Он также добавил, что РПЦ готовы помочь Иову «с лечением».

Ранее Телмисский Иов заявил, что после решений Вселенского патриарха Варфоломея по Украине Московского патриархата в этой стране больше не существует.