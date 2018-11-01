В центре Москвы нашли клад из 135 старинных монет

В столице во время проведения работ на Софийской набережной нашли клад, который состоит из 135 медных монет конца XIX — начала XX века. Об этом сообщается на сайте мэра города.

Согласно имеющейся информации, клад был закопан на глубине полутора метров во время Первой мировой войны. Его сумма составляет 2 руб. 36 коп.

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«Самые ранние из обнаруженных экземпляров датируются 1870-ми годами, а самые поздние — 1915-м…Специалисты предполагают, что изначально клад был спрятан в кожаном кошельке или мешочке, который истлел», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники Подмосковной экспедиции Института археологии РАН нашли клад начала XVII века, когда проводили раскопки перед строительством автомобильной трассы в Московской области.