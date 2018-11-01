Правозащитники заявили о повсеместном сексуальном насилии в КНДР

Представители международной правозащитной организации Human Rights Watch пришли к выводу, что сексуальное насилие в КНДР является обыденностью. Об этом сообщается в докладе «По ночам плачешь и даже не знаешь почему. Сексуальное насилие в отношении женщин в КНДР».

Правозащитники поговорили с 54 людьми, которые сбежали из Северной Кореи во время прихода ко власти Ким Чен Ына, а также опросили восьмерых бывших северокорейских чиновников. Эксперты пришли к выводу, что «недобровольные половые контакты и сексуальное насилие» в КНДР так обыденны, что «давно считаются нормой».

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Опрошенные правозащитниками бывшие жители Северной Кореи рассказали о случаях сексуального насилия со стороны всех северокорейцев, которые обладают какой-либо властью. Они заявили, что им известно о подобных действиях со стороны полицейских, охранников, чиновников, сотрудников тюрем, прокуроров, следователей, военнослужащих и многих других.

В частности, в докладе есть свидетельства 21 женщины, которые торговали на рынке. Они заявили, что по дороге на работу часто становились жертвами сексуального насилия со стороны представителей власти и полицейских.

При этом, подчеркнули составители доклада, власти не предпринимают никаких действий даже в случае жалоб, так как считают, что в КНДР искоренены сексизм и сексуальное насилие.

Ранее бывшая северокорейская военнослужащая Ли Со Ен, которая сбежала в Южную Корею в 2008 году, рассказала о сексуальном рабстве группы поддержки КНДР на Олимпиаде-2018.