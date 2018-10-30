Пассажир потерпевшего крушение в Индонезии Boeing отправил жене селфи перед смертью

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Пассажир, погибший в авиакатастрофе с Boeing 737 MAX в Индонезии, отправил своей супруге селфи незадолго до смерти. Об этом сообщает News.com.au.

Отмечается, что речь идет о 22-летнем пассажире Дэриле Фебрианто, который женился несколько месяцев назад. Он отправил жене фотографию с медицинской маской на лице.

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«Когда я увидела новости, я сопоставила номер рейса с фотографией билета, которую прислал мне Дэрил. Я сразу заплакала», — сказала его жена.

Ранее сообщалось, что во время поисково-спасательных операций у берегов Индонезии нашли тела десяти жертв авиакатастрофы с Boeing 737 MAX.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.