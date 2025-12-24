Россияне задумываются о переезде после выхода на пенсию

Почти половина опрошенных россиян (41%) рассматривают для себя переезд или смену места жительства после выхода на пенсию. Таковы результаты опроса, проведенного НПФ «Эволюция» (есть у «Газеты.Ru»).

Чаще всего комфортными для жизни на пенсии респонденты называют Сочи (26%), Москву (20%), Ялту (19%), Санкт-Петербург (13%) и города Поволжья — Казань и Нижний Новгород (11%). Каждый десятый опрошенный хотел бы переехать на Байкал или в Сибирь.

При этом 34% участников опроса заявили, что не рассматривают переезд в пожилом возрасте, поскольку их устраивает место текущего проживания. Еще 41% задумываются о смене локации: 32% готовы переехать при наличии финансовых возможностей, а 9% уже подбирают новое место для жизни.

Главным фактором при выборе локации для жизни на пенсии россияне называют наличие качественной медицины — на это указали 66% опрошенных. Хороший климат важен для 27% респондентов, а активная культурная жизнь — для 18%. При этом 51% участников опроса хотели бы жить в городе, тогда как 37% предпочли бы пригород или сельскую местность с собственным домом и участком.

Респонденты также оценили необходимый им уровень дохода на пенсии. Чуть больше трети опрошенных считают достаточной сумму от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц, 18% назвали диапазон в 80–110 тыс. рублей, еще 12% — 110–150 тыс. рублей.

Генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина напомнила, что при переезде размер пенсионных выплат может измениться. По ее словам, региональные надбавки могут быть пересмотрены как в большую, так и в меньшую сторону.

«Чтобы в будущем получать желаемый уровень дохода, важно позаботиться об этом заранее. Один из вариантов — договор долгосрочных сбережений, который позволяет сформировать дополнительный капитал и финансовую подушку, в том числе на случай переезда», — отметила Тетюнина.

В опросе приняли участие более 3 тыс. россиян.

Ранее россиянам рассказали о новом порядке выплаты пенсий за январь.