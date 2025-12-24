Российская блогерша подала в суд на Малышеву

Специализирующаяся на семинарах для желающих похудеть блогерша Алена Ковальчук подала в суд по интеллектуальным правам иск к телеведущей Елене Малышевой. В иске она требует аннулировать принадлежащий ведущей товарный знак «Сбрось лишнее», сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Иск поступил в суд 17 декабря. Пока он был оставлен без движения из-за процессуальных нарушений.

Как следует из данных Роспатента, спорный бренд Малышева оформила в 2013 году для огромного числа самых разнообразных товаров и услуг.

Она ведет на телевидении и в интернете проект «Сбрось лишнее – выиграй миллион», участники которого борются с лишним весом.

На сайте блогерши сказано, что Ковальчук является автором легендарного интенсива «Сбрось лишнее». Чем она мотивирует свое требование, в материалах суда пока не уточняется.

До этого стало известно, что Малышева будет вести стримы на платформе VK Видео. Ведущая медицинских программ запустила серию стримов «Доктор Малышева на VK Видео». По словам авторов проекта, новый формат раскроет Малышеву не только как эксперта, но и как человека.

Ранее сообщалось, что Малышева избавляется от бизнеса в России.