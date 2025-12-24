Россиянам напомнили о двойной оплате труда в новогодние праздники

Работа в официальные новогодние праздники должна оплачиваться работодателем как минимум в двойном размере. Об этом ТАСС сообщила эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская.

«Работа в праздничные дни оплачивается как минимум в двойном размере. Причем в трудовом договоре или локальных актах работодателем может быть предусмотрена и более высокая оплата труда», — сказала Подольская.

В качестве альтернативы сотрудник может выбрать одинарную оплату работы в нерабочий день с предоставлением дополнительного дня отдыха. Такой отгул можно присоединить к отпуску или использовать в другое удобное время в течение года.

Новогодние праздники традиционно открывают год самым продолжительным периодом отдыха. Первый рабочий день нового года выпадает на 12 января (понедельник). Такие длительные зимние каникулы стали возможны благодаря переносу выходных дней: праздник, выпадающий на субботу, 3 января, перенесен на пятницу, 9 января.

Поскольку 7 января (Рождество Христово) приходится на среду, выходной по случаю этого праздника включен в период 1–8 января. Поэтому вся первая декада месяца — сплошные каникулы. Таким образом, новогодние выходные 2026 года получились рекордными по продолжительности.

