В зоне калининградского терминала СПГ запретят хождение судов

Министерство транспорта России запретит хождение судов в акватории Балтийского моря в зоне терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ), который находится в Калининградской области. Это следует из приказа ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Установить запретный для плавания район в акватории Балтийского моря вблизи терминала по приему, хранению, регазификации сжиженного природного газа в Калининградской области», — говорится в документе.

В нем уточняется, что в этой зоне будет запрещено хождение всех типов судов, за исключением кораблей, судов и катеров Военно-морского флота РФ, Федеральной службы безопасности России, а также газовозов.

Приказ вступает в силу с 1 февраля 2026 года. Терминал заработал в конце 2019 года. Данный регион РФ ранее получал природный газ по транзитному газопроводу Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград.

16 декабря сообщалось, что Европейский союз в январе — октябре текущего года закупил российский трубопроводный газ на €5 млрд, а СПГ — на €6,4 млрд.

Ранее Литва допустила возможность введения ограничений на транзит в Калининград.