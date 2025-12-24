На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Средние пенсии в России за два года выросли на 20%

Соцфонд: средний размер пенсий в России за два года вырос на 20%
Inside Creative House/Shutterstock/FOTODOM

Средний размер назначенных пенсий в России за два года увеличился на 20% и достиг 23 534 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России, изученные ТАСС.

Согласно статистике, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составляет 24 000 рублей, а для продолжающих трудовую деятельность — 21 399 рублей.

В 2023 году средний показатель равнялся 19 625 рублей. Таким образом, рост за два года составил около 20%. На учете в системе Соцфонда сегодня состоят более 40,6 миллиона пенсионеров.

До этого глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров в России с 1 января 2026 года будут проиндексированы на 7,6%. По словам депутата, вырастет как стоимость пенсионного балла (индивидуального пенсионного коэффициента), так и размер фиксированной выплаты.

Стоимость одного балла увеличится с нынешних 145,69 рубля до 156,76 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии составит 9,6 тысячи рублей против примерно 8,9 тысячи рублей в 2025 году.

Ранее СР направила в правительство законопроект о выплате пенсионерам по 468 тысяч рублей.

