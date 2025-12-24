На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мошенники используют костюмы Деда Мороза для обмана и краж

Эксперт Пожарская: мошенники используют образ Деда Мороза для обмана россиян
Katvic/Shutterstock/FOTODOM

Мошенники в предновогодний период активно используют образы Деда Мороза и Снегурочки для обмана россиян. Об этом ТАСС сообщила эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская.

По словам эксперта, злоумышленники создают поддельные сайты или размещают объявления об услугах аниматоров по заниженным ценам. После получения предоплаты они исчезают. В более опасных случаях костюмы новогодних персонажей могут использоваться для проникновения в квартиру с целью кражи.

«Настораживающим признаком должна быть просьба внести предоплату с большим процентом на карту физического лица», — пояснила Пожарская.

Специалист рекомендует заключать официальный договор и пользоваться услугами только проверенных агентств.

23 декабря сообщалось, что в преддверии Нового года мошенники начали активно использовать новую схему обмана покупателей в интернете. Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых предлагают пользователям купить «заснеженные» или «особые» елки с доставкой.

Ранее в России появилась новая схема мошенничества с «бесплатной» косметикой.

