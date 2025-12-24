Россиянам дали советы, как бороться с отеками после новогодних застолий

Отеки лица после новогоднего застолья — распространенная проблема, с которой сталкиваются многие россияне в первые дни января. О том, почему это происходит и как справиться с отеками, «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог «СМ-Косметология» Оксана Слободянюк.

По ее словам, причины такого состояния связаны не только с перееданием, но и с особенностями воздействия алкоголя, соленой пищи и нарушения режима сна на организм.

«Алкогольные напитки, включая шампанское, обладают выраженным мочегонным эффектом и вызывают обезвоживание организма. На этом фоне нарушается баланс электролитов: организм теряет воду, тогда как в клетках она, напротив, начинает накапливаться. В результате происходит задержка жидкости в тканях, которая особенно заметна в области лица», — объяснила косметолог.

Дополнительным фактором специалист назвала соленые закуски, такие как красная рыба, икра, сыры и орехи. Они содержат большое количество натрия, который притягивает воду и способствует ее удержанию в организме. Чем больше соли употребляется во время застолья, тем сильнее выражены отеки на следующий день.

Еще одна причина — недостаток сна. Как отметила врач, ночью, особенно после бурного праздника, многие люди спят меньше обычного, а дефицит отдыха также негативно влияет на водно-солевой баланс и способствует появлению утренней отечности.

Чтобы избежать отеков, косметолог советует в первую очередь уменьшить потребление соли и относиться к соленым продуктам умеренно, даже если хочется попробовать рыбу или сыр.

«Обильное питье чистой воды помогает вывести токсины и соль из организма, однако важно, чтобы вода поступала постепенно, а не большими порциями непосредственно перед сном. А минимизация употребления спиртных напитков снижает нагрузку на почки и помогает предотвратить обезвоживание», — добавила Слободянюк.

Также, по ее словам, важно обеспечить себе достаточное количество часов сна, поскольку регулярный отдых улучшает обмен веществ и снижает риск образования отеков.

«Утром полезными будут небольшая прогулка или легкая зарядка, которые активизируют кровообращение и ускоряют вывод лишней жидкости из тканей. Быстро снять отечность и освежить кожу помогает использование лимфодренажных масок или гелевых патчей под глаза», — подчеркнула врач.

Кроме того, в условиях клиники можно провести лимфодренажные процедуры, такие как микротоки и фотодинамическая терапия, которые способствуют уменьшению отеков и восстановлению свежего вида кожи.

