Коррупция в окружении экс-президента США Джо Байдена стала ключевым фактором, спровоцировавшим начало конфликта на Украине. Об этом в соцсети X yfgbcfk спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Коррупция команды Байдена была ключевым фактором, спровоцировавшим украинский конфликт. Поджигатели войны являются поджигателями войны по одной причине: они получают выгоду от войны», — написал Дмитриев.

23 декабря Трамп, выступая перед журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, назвал Джо Байдена «дураком» за многомиллиардные траты, включая помощь Украине. Действующий американский президент заявил, что при Байдене США «тратили деньги, как дурак», выделив Киеву $350 млрд, судьба которых неизвестна. В своей же администрации, по его словам, Вашингтон перешел к продаже оружия союзникам по НАТО, которые, в свою очередь, могут передавать его Украине.

