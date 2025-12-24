Диетолог назвала лучшие напитки во время новогоднего застолья

Диетолог Залетова: во время застолья лучше пить теплые и безалкогольные напитки

Лучшие напитки для работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) во время новогоднего застолья назвала в разговоре с ТАСС врач-диетолог, заведующая отделением дневного стационара Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Залетова.

«Лучший выбор — это теплые негазированные безалкогольные напитки. Например, вода с лимоном, имбирем или ягодами, различные виды чаев. Теплый зеленый или белый чай и содержат ферменты, которые будут облегчать переваривание. А теплая жидкость не замедляет пищеварение и способствует лучшему усвоению жиров», — сказала диетолог.

Залетова рекомендовала употреблять кислые морсы, клюквенный или брусничный, так как они стимулируют секрецию желудочно-кишечного тракта и слюны. При этом эксперт не рекомендовала употреблять холодные газированные напитки, так как они сильно замедляют моторику желудка и вызывают спазмы протоков внешних пищеварительных желез, что может нарушить процесс пищеварения.

Также, по мнению специалиста, не стоит пить пакетированные соки, поскольку в них содержится большое количество сахара. В сочетании с жирной пищей, характерной для праздничных застолий, это создает двойную нагрузку на поджелудочную железу и печень.

