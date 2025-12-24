На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве установилась самая холодная ночь с начала зимы

Ночь на 24 декабря стала самой холодной в Москве с начала зимы 
Pavel Golovkin/AP

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной с начала календарной зимы. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, к 00:00 температура на главной столичной метеостанции на ВДНХ опустилась до отметки в минус 15,7 градуса. Это самый низкий показатель с 1 декабря. В оставшиеся ночные часы мороз может незначительно усилиться — прогнозируется до минус 16 градусов.

Синоптик Татьяна Позднякова предупреждала, что в Москве со вторника, 23 декабря, начнется заметное похолодание, температура воздуха в столице опустится до -13°С, в области — до -15°С.

Как рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин, уже в среду, 24 декабря, в Москву и Подмосковье начнут поступать более теплые воздушные массы. В четверг и пятницу придет последнее в этом году потепление, которое будет сопровождаться снегопадами. Температура приблизится к отметке 0°С.

27–28 декабря в регион снова придет похолодание, морозы приблизятся к отметке в -10°С, добавил эксперт.

Ранее из-за холода в батареях Москвы подняли температуру.

